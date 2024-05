Blutlager fast leer – Blutspenden benötigt

Die Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland befindet sich in der Wiedner Hauptstraße in Wien. Eine Baustelle in der Straße sorge offenbar dafür, dass derzeit zwischen zwanzig und dreißig Prozent der Blutspenderinnen und Blutspender ausbleiben, so das Rote Kreuz.

Im Burgenland gebe es zudem aufgrund der Feiertage und des schönen Wetters einen Rückgang, wie Manuel Komosny vom Roten Kreuz Burgenland erklärt. „Der Blutbedarf kennt keine Hitzepause, alle 90 Sekunden wird eine Blutspende benötigt, deshalb rufen wir aktuell zum Blutspenden auf.“ Im Burgenland gibt es mobile Blutspende-Aktionen in den Gemeinden. Allein in den nächsten zwei Wochen finden zehn Aktionen statt.