Planquadrat: Lenker ohne Führerschein erwischt

96 Polizistinnen und Polizisten kontrollierten insgesamt 870 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker. 742 Alkomat- bzw. Alkovortests wurden durchgeführt, bei 13 Lenkerinnen und Lenkern zeigte der mehr als 0,8 Promille an. Der höchste gemessene Wert wurde bei einem 27-jährigen Fahrzeuglenker im Bezirk Eisenstadt-Umgebung mit 2,4 Promille festgestellt. Zwei Lenker waren am Steuer, obwohl sie in einem durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustand waren. Elf Führerscheine wurden vor Ort abgenommen.

Die Bilanz: 198 Anzeigen und 206 Organstrafverfügungen, zusätzlich 693 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen mittels Radar verfasst. Ein Kennzeichen wurde abgenommen.

Ohne Führerschein unterwegs

Im Ortsgebiet von Markt Allhau (Bez. Oberwart) wurde ein 44-jähriger Fahrzeuglenker kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der alkoholisierte Lenker noch nie einen Führerschein besaß.

Ein 17-jähriger Fahrzeuglenker fiel im Gemeindegebiet von Burgauberg (Bez. Burgauberg) einer Verkehrsstreife auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nur eine Bestätigung über einen vorläufigen Führerschein, die bereits abgelaufen war, bei sich hatte. Außerdem hatte er offenbar auch Suchtmittel konsumiert, wie sich beim Polizeiarzt herausstellte. Es wurde Anzeige erstattet.

Fahrzeuge beschlagnahmt

Auf der Ostautobahn (A4) in Fahrtrichtung Wien wurde ein ukrainischer Fahrzeuglenker in einer 60 km/h-Zone mit 144 km/h gemessen. Das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt und die erforderlichen Anzeigen erstattet.

In Horitschon (Bez. Oberpullendorf) fiel einer Zivilstreife ein Motorradfahrer auf, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug mit Videoaufzeichnung. Dem Lenker konnten etliche Verwaltungsübertretungen angelastet werden, das Motorrad und der Führerschein wurden vorläufig abgenommen.

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW auf der L213 im Gemeindegebiet von Stotzing (Bez. Eisenstadt-Umgebung). An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der leicht verletzte Motorradlenker wurde in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.