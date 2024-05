Start für Finale im EU-Wahlkampf

Im Burgenland treten ÖVP, FPÖ, Grüne und Neos bei der anstehenden Europawahl an. SPÖ, die Liste DNA und KPÖ haben keine Kandidaten aus dem Burgenland auf ihren Listen. Das sind die burgenländischen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für die EU-Wahl.

Vanessa Tuder ist ÖVP-Kandidatin

Die 26-jährige Vanessa Tuder, Angestellte, Obfrau der Jungen ÖVP und Vizebürgermeisterin von Unterkohlstätten kandidiert auf Platz acht. „Weil ich die Vorteile von der Europäischen Union kenne und ich will mich auch weiterhin für mehr Optimismus, statt mehr Frustration gegenüber der Europäischen Union einsetzen“, erklärt Tuder. Europa fange „bei uns allen an“.

ÖVP Europaabgeordneter Landesparteiobmann Parteiobmann Christian Sagartz tritt bei der Europawahl nicht mehr an – mehr dazu in EU-Wahl: Tuder wird ÖVP-Spitzenkandidatin. Die ÖVP holte 2019 österreich- und burgenlandweit Platz eins und sieben Mandate im Europaparlament (2019: Ö 34,6 Prozent, Bgld 35,4 Prozent).

SPÖ stellt keinen Kandidaten

Die SPÖ Burgenland stellt diesmal keinen Kandidaten, nachdem Wunschkandidat Norbert Darabos in der Reihung der Bundes SPÖ nicht den fünften Listenplatz bekommen hat – mehr dazu in: EU-Wahl SPÖ-Burgenland stellt keinen Kandidaten auf. Österreich- und burgenlandweit landete die SPÖ 2019 auf Platz zwei und erzielte fünf Mandate (2019: Ö 23,9 Prozent, Bgld. 33 Prozent).

Berufsoffizier ist Spitzenkandidat für FPÖ Burgenland

Der 50-jährige Berufsunteroffizier Michael Gmeindl, Bezirkspartei-Obmann aus Güssing, tritt auf Platz zehn an. „Ich kandidiere, weil ich in den Werten und Traditionen unserer wunderschönen Heimat Burgenland tief verwurzelt bin“, erklärt er. Er sei „sehr wohl für eine Europäische Union, aber für eine Union der Vaterländer“ – mehr dazu in EU-Wahl: Gmeindl wird FPÖ-Spitzenkandidat. Die Freiheitlichen holen 2019 3 Mandate (2019: Ö 17,2 Prozent, Bgld. 17,5 Prozent).

Grüner Wahlkampf von Turbulenzen um Schilling überlagert

Die 53-jährige Irmtraud Salzer aus Litzelsdorf, Landschaftsplanerin und stellvertretende Kabinettschefin der Umweltministerin, kandidiert auf Platz neun. „Wir Grüne treten für ein starkes, für ein vielfältiges, ein freies Europa“, erklärt Salzer. Die EU-Wahl sei eine „Richtungsentscheidung“. Der inhaltliche Wahlkampf der Grünen ist zuletzt durch die Turbulenzen rund um Spitzenkandidatin Lena Schilling überlagert – mehr dazu in Grüne: Landespartei steht hinter Lena Schilling.

Die Grünen erzielten bei der letzten Europawahl zwei Mandate (Ö 14,1 Prozent, Bgld. 7,8 Prozent).

Schneider tritt für Neos an

Bei den Neos – tritt der 34-jährige Christoph Schneider, Landessprecher und Finanzplaner aus Breitenbrunn auf Platz 16 an. „Es gibt ein gestärktes Burgenland mit einem einigen und gestärkten Europa“, heißt es von Schneider. Das Burgenland habe deutlich von den Ziel-Eins-Förderungen profitiert – mehr dazu in EU-Wahl: NEOS will Zahl der Stimmen verdoppeln. 2019 kamen die Neos auf ein Mandat – (Ö 8,4 Prozent, Bgld. 5,2 Prozent).

