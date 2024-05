ORF Burgenland

DGBT: Auf nach Riedlingsdorf!

Die große Burgenland-Tour führt das Wandertross immer weiter in den Landessüden. In Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) stehen am Mittwoch 16 Kilometer auf dem Programm. Besonders das saftige Grün steht im Vordergrund.