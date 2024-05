Oberwart Gunners feiern zweiten Finalsieg

Das zweite Spiel verlief wesentlich ausgeglichener als Partie eins am Samstag in Graz. Die Grazer dominierten vor allem im zweiten Viertel unter dem Korb und gingen mit einer Drei-Punkte-Führung in die große Pause.

Im dritten Viertel konnte Oberwart aber die starken amerikanischen Spieler des UBSC Graz immer besser stoppen und erarbeitet sich eine Sieben-Punkte-Führung.

Am Ende halten die Nerven

In der hektischen Schlussphase kamen die Grazer noch etwas näher heran, Oberwart aber brachte den 72:67-Sieg nach Hause.

„Es war ein super Fight", sagte Trainer Horst Leitner im ORF-Interview. “ Es hat ein wenig gedauert, bis wir uns auf die Taktik der Grazer eingestellt haben. Aber es war eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft und auch der Grazer ergänzte Leitner.

Erster „Matchball“ am Donnerstag

Oberwart führt in der Finalserie 2:0. Schon im nächsten Spiel am Donnerstag kann der entscheidende Schritt zur Meisterschaft gelingen.

„So wie heute wollen wir auch in Spiel drei auftreten“, sagte Gunners-Spieler Jonathan Knessl direkt nach der Partie. „Wir waren am Schluss etwas nervös, sind am Ende aber auch abgebrüht genug aufgetreten“, so Knessl weiter.

© Pictorial / M. Proell

Spiel drei findet in Kapfenberg statt. Der UBSC Graz kann wegen eines internationalen Badminton-Turniers nicht in seiner Stammhalle in Graz spielen. Für Oberwart sicher auch kein Nachteil.