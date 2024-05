ORF BURGENLAND

„Die große Burgenland Tour“: Neckenmarkt

Am Dienstag marschiert der Wandertross in das Mittelburgenland. In Neckenmarkt warten auf den sanften Hügeln vor allem zahlreiche Weingärten. Wer achtsam wandert, bemerkt dabei auch die historische Bedeutung von so manchem Platzerl.