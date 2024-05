WIRTSCHAFT

„Mein Laden“ feiert 15 Jahre

Das Projekt „Mein Laden“ in Mattersburg soll langzeitbeschäftigungslose Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das bereits seit 15 Jahren – und mit Erfolg. Seit 2018 ist „Mein Laden“ nun in der Michael-Koch-Straße beheimatet.