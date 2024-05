ORF BURGENLAND

„Große Burgenland Tour“: Die dritte Etappe

Es geht von den Bezirken Neusiedl am See und Eisenstadt-Umgebung langsam weiter in Richtung Süden. An Tag drei macht „die große Burgenland Tour“ halt in Forchtenstein – die Strecke ist am Pfingstmontag durchaus fordernd.