WM-Bronze für Kitesurfer Bontus

Für Valentin Bontus bedeutet die Bronzemedaille den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Bei den vergangenen Welt- und Europameisterschaften klopfte der 23-Jährige als jeweils Vierter bereits am Podest an. Nun belohnt er sich erstmals mit Edelmetall.

Mit Schwung nach Paris

„Es geht mir viel durch den Kopf, so richtig hab ich es noch gar nicht genießen können“, so Bontus nach dem Finalrennen. Vor dem Schlusstag war er noch auf Platz vier gelegen, konnte dann aber in der Medal Series noch den entscheidenden Schritt nach vorne machen. „Die WM-Medaille ist ein super Push. Sie zeigt, dass wir richtig gearbeitet haben und zu den Top-Leuten dazugehören“, sagt Bontus.

Der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft gibt auch Rückenwind für die Olympischen Spiele in Paris, wo Bontus nun zu den Mitfavoriten auf eine Medaille zählt. Ein Ziel, dem der 23-Jährige jetzt alles unterordnen wird: „Die letzten zwei Monate vor den Spielen werden harte Arbeit sein. Ich freue mich schon darauf und bin bereit.“