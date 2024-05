Über 200 Paddelboote bei Lakemania

Um auf die drohende Austrocknung des Neusiedler Sees als Folge des Klimawandels aufmerksam zu machen, organisierten die Veranstalter der „Burgenland Extrem Tour“ heuer zum dritten Mal einen Ruder- und Kajakevent. 236 Boote aus ganz Österreich, Ungarn, Deutschland, Italien, Slowenien und Tschechien sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord. Bis zu 42 Kilometer lang ist der Rundkurs, der im Ruster Strandbad seinen Anfang nahm.

„Wir wissen, mit Kajaks und Ruderbooten alleine werden wir den See nicht retten, aber jede zusätzliche Aufmerksamkeit für den See hilft dem See. Und damit der ganzen Welt, den in der globalen Klimakrise brauchen wir nicht nur die großen Lösungen, sondern auch die vielen kleinen, regionalen Klima-Projekte vor der sprichwörtlichen Haustüre. Wir sitzen alle im selben Boot, wir leben alle auf demselben Planeten Erde. Da müssen wir alle die berühmte Extra-Meile machen“, so das Lakemania-Komitee Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt.

Zum ersten Mal fand bei der Lakemania heuer auch eine Kleinboot & Outdoor Messe statt. Neben mehr als 100 Kajaks & Ruderbooten konnte man die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Campingsbus entdecken.