Trimmel: „Die Saison war trotzdem schlecht“

„Ende gut, alles gut? Die Saison war trotzdem schlecht“, urteilte der Burgenländer nach dem 2:1 am Samstag gegen den SC Freiburg. Ein Jahr nach der historischen Qualifikation für die Champions League wendeten die Köpenicker den Absturz in die 2. Fußball-Liga erst am letzten Spieltag ab.

Dass sich Union im Saisonfinale auf seine Tugenden besann und laut Trimmel wieder „union-like“ spielte, lag nach Meinung des 37-Jährigen nicht nur an einer Leistungssteigerung der Mannschaft – mehr dazu in Urgestein Trimmel hält Union Berlin die Treue.

„Aber da sind wir auch selbstkritisch genug“

„Mitte der Saison haben wir, glaube ich, zwölf Spiele in Folge verloren. Die letzten Wochen waren auch nicht gut. Dass wir es trotzdem geschafft haben, das geht in dem Verein nur mit so einer Fanszene“, lobte der Außenverteidiger die Unterstützung der eigenen Anhänger.

Drei Trainer standen in dieser Saison bei den Eisernen in der Verantwortung. „Wir haben drei Trainer verbraucht. Das spricht für keine Mannschaft. Aber da sind wir auch selbstkritisch genug“, berichtete der aus Mannersdorf stammende Trimmel – mehr dazu in Christopher Trimmel: Kraft tanken in der Heimat.