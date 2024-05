Oberwart überrollt Graz im ersten Finale

Zum Auftakt der Finalserie ließen die Gunners dem Gegner aus der Steiermark keine Chance. Die Oberwarter hatten in allen vier Spielabschnitten die Oberhand und zogen mit Fortdauer des Spiels zunehmend davon. 25 Punkte betrug der Vorsprung am Ende.

Gunners in Bestform

„Wir haben über 40 Minuten lang unsere Verteidigung konsequent gespielt und auch den ‚Gameplan‘ exekutiert. Das war der Grund für das Resultat“, sagte Gunners-Spieler Magdy Abou-Ahmed. Ein Start nach Maß, für Coach Horst Leitner aber noch kein Grund, in Euphorie zu verfallen: „Wir haben das 1:0 gemacht. Mehr und weniger bedeutet es auch nicht. Am Montag geht’s weiter“, so Leitner nach Spiel eins.

Zwei Siege brauchen die Gunners in der best-of-five-Serie noch, um sich erstmals seit 2016 wieder zum Meister zu krönen. In Spiel zwei empfangen die Gunners die Grazer am Pfingstmontag zu Hause in Oberwart. Dann könnte bereits ein großer Schritt in Richtung Titel gelingen.