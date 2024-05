Winzer: „An die 100 Prozent Schaden“

Durchlöcherte Blätter, umgeknickte Zweige und abgeschlagene Trauben – der starke Hagel hat im Nordburgenland landwirtschaftlich eine Schneise der Verwüstung angerichtet – mehr dazu in Schäden in Millionenhöhe durch Hagel.

Der Weinbauer Michael Allacher steht in seinem Golser Weingarten und begutachtet den Schaden: „Wir stehen hier an der Grenze zu Podersdorf. Wir haben an die 100 Prozent Schaden. Die Ernte kann man für heuer eigentlich vergessen.“ Die Lagen in Salz- und Altenberg sind laut Allacher nahezu verschont geblieben. „So ein Hagelunwetter, wie man hier auf der Riede sieht, hab ich mein Leben noch nicht gesehen“, ergänzt Allacher.

Straßen durch Unwetter nicht passierbar

Laut Hagelversicherung haben die Unwetter gestern einen Schaden von 1,3 Millionen Euro verursacht, und das auf einer Fläche von 5.000 Hektar Agrarfläche. Nicht nur der Landesnorden war betroffen. In den südburgenländischen Gemeinden Rechnitz und Wörterberg wurden mehrere Keller überflutet. Aufgrund des starken Hagels war die Landesstraße L378 kurze Zeit nicht passierbar.