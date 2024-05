Erhebliche Preisunterschiede beim Tanken

Wer gezielt tankt, spart Geld – pro Tankfüllung kann die Ersparnis bis zu fünf Euro betragen, sagt der technische Leiter des ARBÖ Burgenland, Gerhard Graner. Wer Geld sparen will, sollte aber auch auf die Uhrzeit achten. So sei es besser am Vormittag zu tanken, da am Nachmittag die Spritpreise wieder erhöht werden dürfen, so Graner. Tankstellen an Schnellstraßen und Autobahnen sollte man wegen ihrer höheren Preise in jedem Fall meiden – egal ob man sich in Österreich befindet oder im Ausland.

Italien-Urlauber sollten vor der Grenze tanken

Wer nach Italien fährt, sollte noch vor der Grenze tanken – denn der Liter Diesel kostet in Italien rund 15 Cent, der Liter Superbenzin gut 25 Cent mehr als in Österreich. Anders verhält es sich in Slowenien und Kroatien, wo Treibstoff günstiger ist als in Österreich. So kostet ein Liter Diesel in Kroatien beispielsweise etwa 1,41 Euro, ein Liter Benzin 1,54 Euro. Sowohl in Kroatien als auch in Slowenien gebe es längst einen Spritpreisdeckel, wie ihn der ARBÖ auch in Österreich fordert, so Graner.