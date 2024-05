Ungarische M85 vor Fertigstellung

Erst aus der Luft wird das Ausmaß des gigantischen Straßenbauprojekts rund um Sopron sichtbar. Die Autobahn M85 ist nur noch wenige Schritte von der Fertigstellung entfernt. Erst vorige Woche wurde die nordwestliche Umfahrungsstraße der Autobahn in Richtung Agendorf/Schattendorf für den Verkehr freigegeben. Diese Strecke kann mautfrei befahren werden. Für die Autobahn selbst braucht man eine Vignette, die es in Ungarn nur elektronisch gibt.

Fotostrecke mit 2 Bildern ORF ORF

Die Arbeiten dauern mittlerweile seit mehr als fünf Jahren an. Aus Eisenstadt kommend muss man sich daher beim ersten Kreisverkehr entscheiden, ob man die alte Straße oder die neue mautpflichtige Autobahn benützen will.

Elektronische Vignetten in verschiedenen Formen

Vignetten kann man bei den Tankstellen in Ungarn oder auch online kaufen. Es gibt Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesvignetten. Für die burgenländischen Pendlerinnen und Pendler interessant: Es gibt auch eine Vignette, die nur für ein Komitat gilt, also zum Beispiel für das benachbarte Komitat Györ-Moson-Sopron. Eine Jahresvignette für ein Komitat kostet umgerechnet rund 18 Euro – die Jahresvignette für ganz Ungarn gleich 150 Euro.

ORF

Und was passiert, wenn wir zufällig auf der Autobahn landen? Es gibt eine 60-minütige Toleranzzeit, in der man die E-Vignette nachkaufen und so einer Strafe entgehen kann. Den Kaufbeleg sollte man zur Sicherheit für einige Zeit aufheben.

Baukosten von rund 140 Millionen Euro

Zurzeit sind die gewaltigen Bauarbeiten immer noch im Gange. Der letzte Abschnitt wird auch zwei parallele, 780m lange Tunnelröhren unter dem Naturschutzgebiet Wienerberg umfassen. Dieser Abschnitt wird voraussichtlich Ende des Jahres für den Verkehr freigegeben. 140 Millionen Euro kostet die Autobahn mittlerweile.

Das Verkehrsaufkommen wird durch diese hochrangige Straßenverbindung zwischen Budapest bis Sopron deutlich mehr werden. Auf burgenländischer Seite wurden bereits Vorkehrungen zur Vermeidung des Güterdurchzugsverkehrs getroffen.