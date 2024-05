Aus für blinkende Windräder naht

Wer etwa in Breitenbrunn am Neusiedlersee bei Dunkelheit über den See schaut, sieht seit vielen Jahren einen blinkenden Lichterwald – was manche Bewohnerinnen und Bewohner schlicht „nervt“. Noch dieses Jahr soll das Blinken ein Ende haben. Die Firma Püspök, die alleine im Burgenland rund 100 Windräder betreibt, erhofft sich dadurch mehr Akzeptanz durch die Bevölkerung für Windkraft. „Ich erwarte mir sowohl eine weitere, zusätzliche Akzeptanz in den bestehenden Gemeinden, aber auch für neue Projekte“, erklärt Geschäftsführer Lukas Püspök.

ORF

Für die technische Umsetzung ist die Austro Control zuständig. Die hat Luftraum und Flugpläne am Radar und wird künftig die entsprechenden Signale an die Windparks senden – dazu braucht es eine eigene Software. „Das wird gerade bei Austro Control entwickelt, bis zum Sommer wird es sein, dass die ersten Probeläufe und technischen Testbetriebe stattfinden können“, heißt es von Markus Pohanka, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Austro Control.

Blinken für großen Flugverkehr nicht notwendig

Die blinkenden Windräder warnen übrigens nicht den großen Flugverkehr, sondern kleinere Nachtsichtflieger. Dazu gehören Rettungsorganisationen, Bundesheer, Innenministerium und Hubschrauber.

ORF

Die Windräder sind technisch bereits ausgerüstet. Die Kosten tragen die Betreiber „Der Tag, an dem die Windräder das erste Mal in der Nacht auch wirklich dunkel bleiben, wird sicherlich ein Feiertag für uns, in allen unseren Gemeinden“, so Püspök.