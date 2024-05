Unwetterfront erreichte das Burgenland

Rund 30 Einsätze meldet die Landessicherheitszentrale (LSZ) auf Nachfrage des ORF Burgenland – vorwiegend in den nördlichen Bezirken Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See. In den betroffenen Gemeinden Mönchhof, Breitenbrunn und der Stadt Neusiedl am See stehen zahlreiche Keller unter Wasser. Aufgrund der starken Regenfälle sind die Freiwilligen Feuerwehren vor allem mit Pumparbeiten beschäftigt.

Im Südburgenland gibt es laut LSZ Einsätze in den Gemeinden Neuberg und Wörterberg (beide Bezirk Güssing). In Wörterberg musste ein Keller ausgepumpt werden, zusätzlich aber die Straßen von Hagelkörnern befreit werden. In rund einer halben Stunde färbte das Unwetter die Straßen der Gemeinde weiß. „Meine ganze Terrasse war weiß“, erklärt Bürgermeister Kurt Wagner. Das Unwetter soll laut Ortschef aber keine größeren Schäden angerichtet haben: „Der Hagel war umfangreich, aber sehr kleinkörnig.“

Mario Unger hat das Naturschauspiel auf einem Video festgehalten: