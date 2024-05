Mattersburg: Stadt stoppt Rathausprojekt

Wie die „Wiener Zeitung“ am Montag berichtete, verdienten Immobilieninvestoren mit den ehemaligen „Pucher-Gründen“ in Mattersburg in kurzer Zeit durch bloßen Kauf und Verkauf des Grundstücks Millionen. Aus 5,6 Millionen Euro wurden 15,7 Millionen Euro, das ist der Preis, den der jetzige Eigentümer, die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft BWSG bezahlte. Den größten Brocken mache in dem Deal ein Grundstück mit der Fläche von rund 12.000 Quadratmetern in der Mattersburg Innenstadt aus – mehr dazu in Millionengeschäft mit Commerzialbank-Grundstück.

Land kündigt rechtliche Schritte an

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kündigte am Freitag an, dass an die zuständige Aufsichtsbehörde der BWSG, das Magistrat der Stadt Wien und an den Revisionsverband eine Sachverhaltsdarstellung geschickt wird. Auch an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird eine Mitteilung ergehen. „Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf volle Transparenz und Klärung aller Hintergründe“, begründete Doskozil die Vorgehensweise, obwohl das Land Burgenland in keiner Form beteiligt war.

Die Mattersburger Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ) hielt dazu fest, dass man mit der Realisierung erst dann starten werde, wenn alle offenen Fragen geklärt seien. Die Stadt Mattersburg plant auf dem Grundstück ein neues Rathaus zu errichten, auch Wohnungen, Geschäftsflächen und Polizei-Dienststellen sind geplant – mehr dazu in Bauprojekt Mattersburg: SPÖ beschließt Pläne ohne Opposition und in Mattersburg: Umstrittener Teilbebauungsplan beschlossen.

Bürgerinitiative begrüßt vorläufigen Baustopp

Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ begrüßt den Vorstoß des Landes Burgenland, die Umstände des Grundstücks-„Deals“ am sogenannten Pucher-Areal in Mattersburg aufzuklären. Sprecher Alexander Dworschak: „Wir weisen seit einem Jahr auf die aufklärungsbedürftigen Umstände hin. Aber besser spät, als nie. Der von Bürgermeisterin Claudia Schlager verkündete vorläufige Stopp des Projekts ist die logische Konsequenz.“