Erhöhte Unfallgefahr zu Pfingsten

Neun Menschen verunglückten heuer in Österreich bereits mit dem Motorrad und das, obwohl die Zweirad-Saison erst so richtig anläuft. Auch am bevorstehenden Pfingstwochenende seien vor allem Biker besonders gefährdet. Mehr als die Hälfte aller Verunglückten zu Pfingsten in den vergangenen fünf Jahren waren mit dem Motorrad unterwegs. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der Verband österreichischer Versicherungen (VVO) appellieren deshalb riskante Überholmanöver zu vermeiden und die Geschwindigkeit anzupassen.

Dass die Gefahr auf Österreichs Straßen zu Pfingsten besonders groß ist, zeigen die Zahlen der letzten Jahre. Im Schnitt werden am Pfingstwochenende mehr als 550 Menschen verletzt, und fünf Personen getötet. Der unfallträchtigste Tag ist laut Statistik Austria der Freitag. Generell geraten E-Bikes und E-Scooter immer mehr in den Fokus. Laut KFV und VVO sind im vergangenen Jahr 6.000 Scooter-Fahrer und rund 11.000 E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfällen verletzt worden, die Tendenz ist steigend.