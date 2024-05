ORF Burgenland

Startschuss für „Die große Burgenland Tour“

Am Samstagvormittag fällt in Andau (Bezirk Neusiedl am See) der Startschuss für „Die große Burgenland Tour“ des ORF Burgenland. Treffpunkt für die erste Etappe ist in der Gemeinde im Seewinkel um 8.30 Uhr beim Weingut Reeh.