Bereits mehr als 30 Storchenkücken in Rust

Bei idealen Bedingungen sind in Rust die ersten Storchenküken geschlüpft. 26 Brutpaare fanden sich in diesem Frühling ein. In elf Nestern wurden bereits 32 Jungtiere gezählt, berichtete Igor Smrtnik, Obmann des Storchenvereins Rust, der APA.