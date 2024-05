Frau beschuldigte Polizisten des Diebstahls

Im Juli 2023 ereignete sich auf der Straße nach Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Lenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Ersthelfer verständigten die Feuerwehr, die die Frau aus dem Fahrzeug befreite. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten nahmen den Verkehrsunfall auf. Am nächsten Tag erreichte die Landespolizeidirektion Burgenland eine schriftliche Beschwerde der Frau. Darin wurden zwei Polizeibeamte beschuldigt, sehr unfreundlich gewesen zu sein und während der Amtshandlung zwei Flaschen Sekt sowie Bargeld gestohlen zu haben.

Das Bezirkspolizeikommando Neusiedl am See nahm die Ermittlungen auf und erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Ermittelt wurde gegen die beiden Polizisten und die 60-jährige Frau. Am 8. Mai fand die Hauptverhandlung am Landesgericht Eisenstadt statt. Die 60-Jährige wurde wegen Verleumdung schuldig gesprochen. Sie wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, die zum Teil bedingt nach einer Probezeit von drei Jahren nachgesehen wurde.