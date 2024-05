520 Mio. Euro für Bauvorhaben 2024

Es ist eine Rekordsumme, die heuer in die Infrastruktur des Burgenlands investiert wird. Neben Landesmittel fließen auch Gemeinde- und Bundesfördermittel in die Bauvorhaben, 173 Millionen Euro kommen etwa von der Asfinag. Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) ist davon überzeugt, dass die Investitionen wichtig sind.

Landesimmobilien und Baudirektion

Es ginge um die Ankurbelung der Wirtschaft, die Sicherung von Arbeitsplätzen, Sicherheit auf Straßen und Sicherheit in Bezug auf Hochwasser. „Es geht aber auch um die Entwicklung des Landes, wo die Landesimmobilien GmbH federführend ist“, so Dorner. Etwas mehr als die Hälfte der Investitionssumme entfällt auf die Landesimmobilien Burgenland, nämlich 275 Mio. Euro. Gearbeitet wird aktuell am FH Campus in Pinkafeld, an der Keramikfachschule in Stoob oder in Raiding am Lisztzentrum. Auch die Umsetzung der insgesamt 71 Pflegestützpunkte im Land laufe.

Die zweite Hälfte der Investitionen ist dem Bereich der Baudirektion zuzurechnen, es geht dabei um rund 244 Millionen Euro. Neben zwei Brückenprojekten im Südburgenland soll etwa auch die Verkehrssituation bei der Südeinfahrt von Eisenstadt verbessert werden. Durch eine Fahrstreifenerweiterung sollen Staus minimiert werden.