Wahltermin für Rudersdorf steht fest

Die Landesregierung beschloss am Dienstag die Verordnung zur Ausschreibung der Bürgermeisterwahl, am heutigen Donnerstag wird diese im Landesgesetzblatt veröffentlicht.

Aktuell führt die Geschäfte in der Gemeinde SPÖ-Vizebürgermeister David Venus, der sich der Wahl um das Amt des Ortschefs stellen wird. Die ÖVP, die bisher den Bürgermeister gestellt hat, schickt Patrick Kainz ins Rennen. Der bisherige Bürgermeister Manuel Weber (ÖVP) trat nach einem öffentlichen Streit mit seiner Frau zurück – mehr dazu in Zwei Politiker-Rücktritte nach Betretungsverboten.

Stichwahl unwahrscheinlich

Stichtag ist laut Landeswahlbehörde der 4. Juni, der vorgezogene Wahltag findet am 30. August statt. Neben dem Wahltag am 8. September wurde auch jener für die engere Wahl am 6. Oktober beschlossen. Eine Stichwahl ist allerdings sehr unwahrscheinlich, da diese nur bei Stimmengleichheit nötig wäre. Eine Stimme Unterschied ist bei zwei Kandidaten bereits ausreichend für die Entscheidung.

Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2022 waren in Rudersdorf 2.062 Personen wahlberechtigt. Wie viele es diesmal sind, steht noch nicht fest. Die ÖVP erzielte bei der Bürgermeisterwahl 2022 56,3 Prozent, die SPÖ 43,7 Prozent.