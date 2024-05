Fuhrmann und Klepeisz Sportler des Jahres

Auch heuer kürten Burgenlands Sportjournalisten Sportlerin und Sportler, Aufsteiger, Trainer und Mannschaft des Jahres. Dieses Jahr brachte die Sportlerwahl ausschließlich Premierensiege – so auch in den beiden Hauptkategorien. Thomas Klepeisz darf sich zum ersten Mal als Sportler, Anna Fuhrmann sich zum ersten Mal als Sportlerin des Jahres bezeichnen.

Weltmeisterin und Meister setzten sich durch

Nach langer Verletzungspause meldete sich Anna Fuhrmann 2023 mit einem Welt- und einem Europameistertitel eindrucksvoll zurück. Die Wahl zur Sportlerin des Jahres setzte einer nahezu perfekten Saison die Krone auf. „Es war das erfolgreichste Jahr, das ich bis jetzt gehabt habe. Jiu Jitsu ist eine eher kleinere Sportart, da ist es schon richtig cool, so eine Auszeichnung zu bekommen“, sagte Fuhrmann.

Der Güssinger Thomas Klepeisz führte sein Team Ulm letztes Jahr als Kapitän zum Meistertitel in der Deutschen Basketball-Bundesliga. Weil er auch heuer in den Play-offs noch um die Titelverteidigung kämpft, konnte er seine Trophäe nicht persönlich entgegennehmen. „Ich bin sehr, sehr überrascht und überwältigt. Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel“, richtete Klepeisz aber per Videobotschaft aus.

Turnerinnen im Team top

Als Team des Jahres wurden die Turnerinnen von der ASKÖ Mattersburg für den Sieg bei der Staatsmeisterschaft geehrt. Im Aufgebot stand neben Olympia-Starterin Charlize Mörz und ihren Schwestern Alissa und Collien Mörz auch Helena Zotos.

Aufsteigerin des Jahres ist Tischtennis-Talent Elina Fuchs vom TTC Oberpullendorf. Die 14-Jährige gilt als große Zukunftshoffnung und hat in ihrer Altersklasse bereits Österreichische Meistertitel geholt. Zum Trainer des Jahres kürte die Fachjury Ringer-Coach Mario Schindler. Der Mörbischer führte seinen Salzburger Schützling Markus Ragginger an die Weltspitze.

Segel-Funktionär Fundak mit Ehrenpreis gewürdigt

Den Ehrenpreis des Landeshauptmanns gab es für Segel-Trainerlegende Georg Fundak. Der gebürtige Ungar zeichnete in seiner Zeit als Sportdirektor des Segelverbands für drei olympische Goldmedaillen verantwortlich.

Erstmals vergeben wurde heuer der Special Olympics Award. Dieser ging an den vielseitigen Team-Dornau-Athleten Mario Dukic.