Radio Burgenland bleibt regionale Nummer 1

Die Tagesreichweite von Radio Burgenland liegt in dieser Zielgruppe weitgehend stabil bei 33,7 Prozent. Das bedeutet, dass täglich mehr als ein Drittel aller Burgenländerinnen und Burgenländer in dieser Zielgruppe Radio Burgenland einschalten. In der Gesamtbevölkerung, also den Hörerinnen und Hörern ab 10 Jahren, beträgt der Marktanteil 27 Prozent, die Tagesreichweite liegt bei 26,8 Prozent.

„Die große Burgenland Tour“ startet am Samstag

Der nächste große Event des ORF Burgenland steht schon vor der Tür: Die beliebte Publikumswanderung „Die große Burgenland Tour“ startet kommenden Samstag, dem 18. Mai 2024. Sieben Tage lang wird es wieder Gelegenheit geben, das Burgenland von seiner facettenreichen Seite kennenzulernen. Der ORF Burgenland begleitet in seinen Medien – Radio, Fernsehen, Internet inkl. Social Media – die Wanderung und berichtet darüber – mehr dazu in „Die große Burgenland Tour“: Alle Routen im Detail.

Außerdem startet Radio Burgenland mit einer neuen Programmaktion in den Sommer: Von 24. bis 28. Juni 2024 sind Michael Pimiskern und Sebastian Györög mit der Morningshow „Guten Morgen Burgenland“ im Land unterwegs und werden nicht wie gewohnt aus dem Radiostudio senden, sondern von einem ungewöhnlichen Ort.