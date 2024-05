Die Solarpaneele einer Agri-PV-Anlage können senkrecht aufgestellt werden, um Felder zu bewirtschaften oder waagrecht, damit sie Apfelplantagen vor Hagel und Unwettern schützen. Bei der neuen Anlage im Seewinkel wird der Betreiber eine neue Technologie einsetzen. Laut Klaus Maras von der BE Energy GmbH werden die Paneele so montiert, dass sie sich unter Tags mit der Sonne mitdrehen. „Die Paneele befinden sich auf einem einachsigen Strang und drehen sich mittels Zahnrad. Dadurch haben wir eine größere Energieausbeute“, so Maras.

Strom für 50.000 Haushalte

Der Landwirt, in diesem Fall Esterhazy, wird zwischen den Solarpaneelen Bioprodukte wie etwa Beerenfrüchte und Gemüse anbauen. Man werde versuchen mitzulernen, was gemeinsam mit einer PV-Anlage am besten wächst, so Maras. Auf der Fläche von 180 Hektar lässt sich Sonnenstrom für rund 50.000 Haushalte gewinnen. „Der PV-Park wird zum bestehenden Windpark in Andau einspeisen. Wir nutzen den vorhandenen Netzanschluss somit doppelt und haben in Summe mehr Leistung“, so Maras.

ORF

Die Pfähle für die Solarmodule werden mit Spezialmaschinen in den Boden gerammt und können jederzeit wieder herausgezogen werden, weshalb nicht betoniert werden muss. Die Natur werde bei dem Projekt besonders berücksichtigt, so Maras.

Agri-PV: Eine Anlage mit zwei Funktionen

Dieser Beitrag begleitet die Sendung „Klima.Fit", ORF 2 Burgenland, 16. Mai 2024.