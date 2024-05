„Freiraum“: Internationale Künstler in Gols

Kunst passiert – immer und überall – und ganz besonders gerade im Nordburgenland. Beim „Freiraum“ Symposium Gols findet dieser Tage reger Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt statt. Alles kann, nichts muss und zwischen Installationen mit altem Krankenhausmobiliar des Oberösterreichers Elias Wallner oder Skulpturen aus Draht der Ungarin Judit Raboczky ist alles erlaubt, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, sagt Symposiums-Gründer Josef Bernhardt aus Forchtenstein. Was in Gols passiere, „würde man nie zu Hause in einem Atelier machen können. Man geht auf die Situation und die Menschen ein“, so Bernhardt.

„Alle mit dem Herzen bei der Sache“

Eine weite Anreise hat der Künstler Madan Lal Gupta hinter sich. Er kommt aus Indien und ist von der Golser Energie und seiner Einwohner begeistert. „Es ist wunderbar. Wir sind ja im Großen und Ganzen alle gleich und können hier einfach unsere Gefühle ausdrücken. Und egal ob hier oder zu Hause in Indien – wir sind alle mit dem Herzen bei der Sache“, so der Künstler.

Weltoffen und international präsentiert sich dieses Symposium – eine Haltung, die hier in Gols geschätzt und unterstützt wird, sagt Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ). „Man hat hier die Möglichkeit Kunst zu bestaunen, aber auch sich damit auseinanderzusetzen“, so Brandstätter. Zu der angesprochenen Kunst gehört auch ein Bärenhaus aus Holz. Die Idee dazu stammt aus Finnland, erklärt die Künstlerin Tea Mäkipää.

„Bruno der Problembär hat einst Asyl in drei unterschiedlichen Ländern gesucht und das Schicksal hat es am Ende nicht gut mit ihm gemeint – ich möchte zeigen, dass er willkommen ist und in Frieden kam“, so Mäkipää. Ein friedliches Miteinander, Kontakte knüpfen, im Austausch bleiben – die Türen im Freiraum Gols sind noch bis Donnerstagabend geöffnet.