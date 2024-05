Gunners nach Nervenschlacht im Finale

Im ausverkauften Lions Dome in Traiskirchen bekamen die Zuseher von Beginn weg ein Spiel auf Augenhöhe geboten. Mit einem Vier-Punkte-Rückstand gingen die Gunners in die Pause. Zwar bauten die Lions den Vorsprung im dritten Viertel vorerst auf elf Punkte aus, Oberwart ließ aber wieder nicht locker und verkürzte erneut auf einen Zähler.

Oberwart im Finish abgebrühter

Im Schlussabschnitt gingen die Lions noch einmal mit plus sieben in Führung, aber auch davon ließen sich die Gunners nicht aus dem Konzept bringen. Ein Dreier von Derreck Brooks und ein spektakulärer Korb von Munis Tutu brachten Oberwart in Führung – ein vergebener Freiwurf der Traiskirchener besiegelte den 70:69-Auswärtssieg der Gunners. „In so einer Serie sind Kleinigkeiten entscheidend. Es ist einfach pure Erleichterung“, so Gunners-Kapitän Sebastian Käferle.

Auch das zweite Play-off-Halbfinale zwischen Graz und Klosterneuburg wurde erst im fünften Spiel entschieden. Dabei setzten sich die Steirer auswärts gegen die Nummer eins des Grunddurchgangs mit 81:72 durch. Das erste Duell der „Best of five“-Endspielserie steigt am Samstag in Graz. Oberwart peilt nach den Triumphen 2011 und 2016 den insgesamt dritten Meistertitel an.