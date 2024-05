Vier Gemeinden wollen gemeinsam stärker sein

Knapp über 4.000 Einwohner umfasst die neue Arbeitsgemeinschaft „Grenzenloses Hügelland“. Die vier südlichsten Gemeinden des Burgenlandes, St. Martin an der Raab, Mühlgraben, Neuhaus am Klausenbach und Minihof-Liebau, haben sich dafür zusammengeschlossen. Sie wollen die Region weiterentwickeln, attraktiver machen und auch Fördermittel für Projekte lukrieren, sagt Fabio Halb, Bürgermeister von Mühlgraben und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft. „Wir wollen versuchen, alle Potentiale und Chancen unserer Gemeinden, unserer Betriebe und letztendlich der ganzen Region zu eruieren und vieles voranzubringen“, so Halb.

ORF

Das Projekt ist überparteilich. Drei Gemeinden sind SPÖ-geführt, eine ÖVP. Der Bezirk Jennersdorf sei hier ohnehin ein „Vorreiter-Bezirk“. Man sehe das etwa beim Businesspark Jennersdorf, an dem alle zwölf Gemeinden des Bezirks beteiligt sind. „Letztendlich geht es um den Landessüden, um den Bezirk Jennersdorf“, so Halb.

Unterstützung von der Wirtschaftsagentur Burgenland

Die Wirtschaftsagentur Burgenland leitet und unterstützt das Projekt, sagt deren Vertreter Franz Kazinota. „Die Gemeinden sollen Synergien schaffen, sollen schauen, wo die Ressourcen liegen. Aber die Gemeinden werden es selber nicht schaffen und deswegen schaut die Wirtschaftsagentur, wie man die Gemeinden entlasten kann. Natürlich soll aus diesem Programm ein Förderprogramm entstehen. Bei der ARGE Güssinger Hügelland ist das sehr gut gegangen, es waren hier knappe 180.000 Euro, wobei mehr als die Hälfte an Förderungen lukriert werden“, so Kazinota.

ORF/David Marousek

Neben der Arbeitsgemeinschaft Güssinger Hügelland und der neuen Arbeitsgemeinschaft im südlichsten Burgenland, entsteht laut Kazinota auch in Oberpullendorf ein Zusammenschluss.