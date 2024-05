Sport

Abicht und Frank erhalten Olympia-Ticket

Der Österreichische Segelverband hat offiziell sein Team für die Olympischen Spiele 2024 in Paris nominiert. Der noch vakante Platz in der Klasse Nacra 17 ging an Tanja Frank vom Union Yachtklub Neusiedler See und ihren Steuermann Lukas Haberl aus Oberösterreich. Die Neusiedlerin Lorena Abicht wird in der Surf-Klasse iQFoil am Start sein.