Zustellerin nahm abgestellte Pakete mit

In den Paketen, die die 45-Jährige mitnahm, befanden sich unter anderem Kleidung, Hundefutter und Kaffeekapseln. Die Post hatte sie aufgrund von Abstellgenehmigungen vor Häusern im Bezirk Neusiedl am See deponiert. Die Höhe des finanziellen Schadens war laut Polizei vorerst nicht bekannt. Die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.