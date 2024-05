Neue Ideen für Drahteselböck

Vor 13 Jahren hat das Gastronomen-Paar Walter und Eveline Eselböck das Haus in Rust entdeckt, restauriert und zum Ziel von Fahrrad-Urlauber gemacht. Seit Anfang April hat der „Drahteselböck“ neue Besitzer. Der Unternehmer und Wahlburgenländer Emanuel Grasl und seine Frau Aline Grasl-Gagern haben die Fahrradpension mit 23 Zimmern übernommen.

„Frischer Wind“

Das Konzept soll nur leicht adaptiert werden. Geplant sind unter anderem Veranstaltungen und ein kleiner Spa-Bereich. „Wir wollen im Sommer frischen Wind hineinbringen“, so die gelernte Innenarchitektin Aline Grasl-Gagern. Der Betrieb heuer im Sommer werde durch den Eigentümerwechsel nicht beeinträchtigt. Die größeren Umbauarbeiten würden erst im Winter stattfinden. Bis Ende November hat der Drahteselböck heuer geöffnet. Im Frühjahr 2025 wird der Betrieb in Rust mit dem neuen Namen Boutique Hotel Drahtesel in die neue Saison starten.