Radrundfahrt wieder im Burgenland

Zuletzt machte die Österreich-Radrundfahrt vor acht Jahren Station in Bad Tatzmannsdorf. Am Dienstag präsentierten die Organisatoren – Land, Gemeinde und Radsportverband – stolz die Rückkehr der „Tour of Austria“ ins südliche Burgenland. Der Stellenwert des Radsports im Burgenland werde dadurch unterstrichen. Das Burgenland wolle Radland Nummer eins sein und dazu gehöre nicht nur der Breitensport, sondern auch der Spitzensport, so Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

ORF

Anspruchsvolle Etappe

Die Etappe mit Start und Ziel am 3. Juli in Bad Tatzmannsdorf ist der eigentliche Start der diesjährigen „Tour of Austria“. Sie führt auf einem Rundkurs bis Jennersdorf und dann wieder zurück. Bergwertungen am Eisenberg und in Sulzriegel sind ebenso dabei wie ein Sprint in Stegerbach. Die Teams würden mit einer flachen Etappe rechnen, „aber wir haben fast 2.000 Höhenmeter, es ist gerade im Finale sehr, sehr hügelig und es wird sehr, sehr spannend – da bin ich mir sicher“, sagte der Präsident des burgenländischen Radsportverbandes Michael Knopf.

Gute Werbung fürs Land

Im Burgenland wollten mehrere Regionen Etappenort der Rundfahrt werden, letztlich bekam Bad Tatzmannsdorf den Zuschlag. Die Bilder des Rennens werden in ganz Europa zu sehen sein. Was man hier an Aufmerksamkeit und tollen Bildern generiere, könne man sich mit Werbung nicht kaufen, so der Geschäftsführer vom Burgenland Tourismus Dietmar Tunkel.

ORF

Rund 150 Fahrer bestreiten die Tour. Dazu kommen Hunderte Betreuerinnen und Betreuer sowie Personal der Organisatoren. Für Bad Tatzmannsdorf sei das die Chance, sich zu präsentieren, sagte Bürgermeister Stefan Laimer (ÖVP).