Fria Elfen feiert 90. Geburtstag

Fria Elfen lebt für die Kunst und die Kunst hält sie am Leben: „Das Tolle ist eben, dass die Kunst mich so wach hält.“ Ihre Arbeiten haben meistens mehrere Ebenen. Oft verwendet sie transparentes Plexiglas oder Stoffe und verknüpft das Spiel mit Licht und Schatten und die visuelle Poesie. Die bildende Kunst war für Elfen schon früh ein Ausdrucksmittel. Sie habe schon als Kind sehr viel gezeichnet und das Zeichnen habe ihr immer wieder Kraft gegeben, über schwierige Situationen hinwegzukommen, so die Künstlerin.

ORF

„Werkstatt Breitenbrunn“: Zentrum der Avantgarde

Elfen studierte an der Akademie der Künste bei Herbert Boeckl und Albert Paris Gütersloh. Im Jahr 1967 gründete sie mit ihrem damaligen Mann Will Frenken die „Werkstatt Breitenbrunn“. Dort trafen sich bedeutende Vertreterinnen und Vertreter der Avantgarde und es entwickelte sich ein Zentrum für Konkrete Kunst, Visuelle Poesie, Aktionskunst, Neue Musik, Experimentalfilm und Computerkunst. Für sie sei die Werkstatt wie eine zweite Akademie gewesen, sie habe unendlich viel gelernt, erzählt Elfen.

Fotostrecke mit 9 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Elfen arbeitet auch mit 90 weiter

Noch heute lebt die Künstlerin in dem geschichtsträchtigen Haus in Breitenbrunn. Kraft schöpft sie aus der Natur und der Spiritualität. Rückblickend gesehen ist für die 90-Jährige alles möglich, auch wenn es schwer ist. Irgendwann sei man für sich selbst verantwortlich und könne sich nirgends mehr anlehnen und darum gehe es ja, sich nicht anlehnen wollen. Elfen arbeitet weiterhin an ihrer Kunst und möchte demnächst eine Übersicht über ihre gesamten Arbeiten erstellen.