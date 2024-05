Erinnern um Gräuel künftig zu verhindern

Rund 300.000 Besucher kommen pro Jahr in die Gedenkstätte Mauthausen – darunter viele Schulen, auch aus dem Burgenland. Ein Anspruch der Gedenkstätte sei es, dass Schülerinnen und Schüler aus der Geschichte lernen sollten, sagte die Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück: „Wir müssen Menschen aufklären, wozu Menschen fähig waren und das hier an diesem Ort vermitteln und uns einfach diese Frage mitgeben. Was können wir für uns selber dazu beitragen, dass sich das nicht wiederholt?“

90.000 Todesopfer

Der Terror des NS-Regimes wird in Mauthausen sichtbar. Baracken, Gaskammer und Krematorium werden besichtigt. Das Land Burgenland unterstützt Schulbesuche finanziell. „Das ist mir deshalb so wichtig, weil hier 190.000 Menschen inhaftiert waren. 90.000 davon wurden hier brutal ermordet. Und es geht darum, dass wir diese Gräueltaten in der NS-Zeit mit aller Kraft auch künftig verhindern“, erklärte Landtagspräsident Robert Hergovich. Er war am Montag bei der kleinen Gedenkfeier von zwei vierten Klassen des Eisenstädter Gymnasiums Kurzwiese in Mauthausen dabei.

Glück: Gedenken immer ein gemeinschaftlicher Akt

Die Idee eines Gedenkens sei in der Gedenkstätte KZ Mauthausen immer ein gemeinschaftlicher Akt, erklärte Glück. Die Schülerinnen und Schüler hätten sich in der Vorbereitung auf den Besuch mit Biografien beschäftigt und sich mit individuellen Schicksalen auseinandergesetzt. „Diese Biografien haben sie heute mitgebracht und mit uns allen geteilt“, erklärte Glück.

Auch wenn die Jugendlichen sich im Vorfeld ihres Mauthausen-Besuchs intensiv mit den Grauen des Konzentrationslagers auseinandergesetzt hatten, führte das persönliche Erleben doch noch zu einer anderen Dimension des Mitfühlens. „Es ist nochmal was anderes, wenn man es in echt sieht“, meinte etwa Marie Wessely aus Großhöflein nach dem Rundgang und Oscar Glück aus Donnerskirchen sagte: „Es hat schon etwas hinterlassen bei mir.“

Kommendes Jahr jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen zum 80. Mal.