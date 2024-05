Strohmayer-Dangl hofft auf EM-Qualifikation

Beim Meeting in Graz erreichte Strohmayer-Dangl beim 400-Meter-Hürdenlauf Platz zwei und verpasste nur knapp seine persönliche Bestzeit, trotz böigem Wind. Für diese Bedingungen sei er sei mit der Zeit von 50,81 Sekunden zufrieden – „solider Einstieg und darauf kann man gut aufbauen“, so Strohmayer-Dangl.

ORF

Für das große Ziel, die EM im Juni in Rom, muss der Neufelder in den kommenden zwei Wochen Top-Leistungen erbringen. „Ich muss mich auf jeden Fall steigern. Ich brauche mittlere oder niedrige 50er-Zeiten mit Extrapunkten, dann ist es schon machbar. Ich habe jetzt noch bis zum Limit-Schluss drei Rennen.“

Start bei Meetings in Eisenstadt und St. Pölten

Höhepunkte sind das Meeting in Eisenstadt am 22. Mai und schon am 17. Mai der Bewerb in St. Pölten. Dort trainiert Niklas Strohmayer-Dangl seit Ende des Vorjahres in der Trainingsgruppe von Trainerin Viola Kleiser – mehr dazu in Strohmayer-Dangl auf neuem Trainingskurs. Eisenstadt sei nach wie vor sein Heim-Meeting, aber auch in St. Pölten sei die Bahn für ihn keine Unbekannte mehr, so der Neufelder.

Um sich direkt über die Zeit für die EM zu qualifizieren, müsste Niklas Strohmayer-Dangl die persönliche Bestzeit um knapp eineinhalb Sekunden verbessern. Daher ist eine Qualifikation über die Punktewertung des europäischen Verbands realistischer.