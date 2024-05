ÖVP fixiert Fahrplan für EU-Wahl

70 Gemeinden hat ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz im Rahmen seiner „Burgenland-Gespräche“ bereits besucht. 1.300 Burgenländerinnen und Burgenländer habe er bei Betriebsbesuchen kontaktiert. „Eines ist all diesen Gesprächen inne: die Sorge, ob sich all das, was im Land Burgenland gerade vollzogen wird, was die SPÖ-Alleinregierung als politisches Programm verkauft, ob sich das ausgehen kann“, sagte Sagartz am Montag bei einem Pressegespräch.

EU-Wahlkampfauftakt in Oberwart

Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas präsentierte am Montag den Fahrplan zur bevorstehenden Europawahl. Aktionstage in den Gemeinden sowie eine Hausbesuchsoffensive seien geplant. Zudem finde der österreichweite Wahlkampfauftakt im Burgenland statt – am 24. Mai in der Messehalle in Oberwart gemeinsam mit ÖVP-Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer.

Fazekas gab auch bekannt, dass es bei der ÖVP Burgenland bei der Nationalratswahl ein offenes Vorzugsstimmensystem geben wird. Das heißt: Jene Personen, die die meisten Vorzugsstimmen haben, bekommen auch die Mandate.