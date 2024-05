Wirtschaft

Millionengeschäft mit Commerzialbank-Grundstück

Die Causa Commerzialbank ist um einen Aufreger reicher. Wie die „Wiener Zeitung“ am Montag berichtete, verdienten Immobilieninvestoren mit den ehemaligen „Pucher-Gründen“ in Mattersburg in kurzer Zeit durch bloßen Kauf und Verkauf des Grundstücks Millionen.