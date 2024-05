Lifestyle

„Enten-Sammler“ aus Leidenschaft

Das Auto ist Kult: Auf die legendäre „Ente“ – den Citroen 2CV – wartete man in den 1970er-Jahren sogar bis zu sechs Jahre. Hannes Häusler hat sich über die Jahre einen beeindruckenden „Entenstall“ mit rund zwei Dutzend Autos in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) aufgebaut.