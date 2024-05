Abschied von der Bleischürze beim Röntgen

In Röntgen-Institutionen und Spitälern sind Bleischürzen seit einigen Monaten Geschichte. Nur beim Zahnarzt sind nach wie vor Bleischürzen anzulegen. Hier muss das Gesetz erst angepasst werden. Ab und zu seien Patientinnen und Patienten noch irritiert, so die Radiologietechnologin Silvia Bauer von einem Eisenstädter Röntgen-Institut. Einige seien überrascht gewesen, keine Bleischürze mehr zu bekommen, aber man habe die Bedenken zerstreuen können.

ORF/Christoph Hellmann

Moderne Geräte bringen geringe Strahlenbelastung

Aufgrund der geringen Strahlenbelastung der modernen Röntgengeräte brauche es den Schutz nicht mehr. Durch die Volldigitalisierung der radiologischen Bildgebung könne man die Dosis in hohem Maße reduzieren, individualisieren und auf die Fragestellung anpassen, erklärt der Eisenstädter Radiologe Wolfram Kluger. Die Schürzen könnten inzwischen sogar ein Risiko darstellen, denn wenn eine Bleischürze in den wirklichen diagnostischen Strahlengang komme, dann reagierten diese neuen Geräte darauf und dann gehe die Dosis in die Höhe.

ORF/Christoph Hellmann

Geräte werden regelmäßig überprüft

Es hat sich also viel getan, seit Wilhelm Conrad Röntgen 1895 die unsichtbaren Strahlen entdeckt hat. Das war ein Meilenstein für die Medizin, der die Diagnose und Behandlung vieler Erkrankungen revolutionierte. Die modernen Röntgengeräte werden regelmäßig kontrolliert. Es gebe behördliche Überprüfungen und jedes halbe Jahr würden die Geräte auch technisch überprüft und gewartet, so Sabine Weissensteiner vom Berufsfachverband für Radiologietechnologie.