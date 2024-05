Entscheidung vertagt: Oberwart verliert

Ein katastrophales erste Viertel der Oberwart Gunners gab in der vierten Partie den Ausschlag zugunsten Traiskirchens. Die Lions führten nach dem ersten Abschnitt schon 23:9.

In der Folge konnte Oberwart den Rückstand zwar stetig verringern. Es gelang den Gunners aber in keiner Phase, die Gäste zu überholen. Mitte des letzten Abschnitts waren die Oberwarter bis auf einen Punkt dran. Am Ende gewann aber Traiskirchen 76:70. Gunners Trainer Horst Leitner zeigte sich enttäuscht: „Kurz vor Schluss waren wir nur zwei Punkte hinten, konnten aber die Konzentration nicht halten und haben geschlafen. Traiskirchen wollte es mehr als wir.“

Copyright: Pictorial / viewitlikejenni

Zu viele Ballverluste

Oberwart hatte wie schon in Spiel drei deutlich mehr Turnovers, also Ballverluste, zu verzeichnen und war überraschenderweise im Rebound, also im Kampf um vom Korb abspringende Bälle, unterlegen. Das muss sich für Gunners-Kapitän Sebstian Käferle im entscheidenden fünften Spiel der Serie von Beginn an ändern. „Ich glaube da muss sich jeder an der eigenen Nase nehmen. Wir werden das ansprechen, dann wird es am Mittwoch auch anders ausschauen“, so Käferle.

Spiel fünf des Halbfinales steigt am Mittwoch in Traiskirchen. Auch das zweite Halbfinale geht über die volle Distanz der best-of-five-Serie. Klosterneuburg gewann am Sonntag beim UBSC Graz 91:80 und stellte auf 2:2.