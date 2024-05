Muttertag im Burgenland

Blumen und Pflanzen sind nach wie vor die unangefochtene Nummer eins unter den häufigsten Muttertagsgeschenken – mehr dazu in Acht Millionen Euro für den Muttertag. Daher führte für viele auch der erste Weg am Sonntagmorgen ins Blumengeschäft, um mit Blumen zum Frühstück aufwarten zu können.

Es sei schon in aller Früh losgegangen, erzählte die Jennersdorfer Floristin Birgit Pfeifer. Gekauft wurden nicht nur Blumensträuße, sondern auch Kübelpflanzen und bepflanzte Schalen.

Zeit miteinander verbringen

Da Liebe bekanntlich auch durch den Magen geht, ist das Mittagessen ein wichtiger Bestandteil des klassischen Muttertagsprogramms. Manche Kinder und Partner warfen den Griller an oder stellten sich an den Herd, doch viele lagerten lieber aus und nutzten das Angebot der heimischen Gastronomie. Doch egal, ob zu Hause oder in einem Lokal, die meisten legten Wert darauf, einfach Zeit miteinander zu verbringen.