Bisherige Rekorde bei EU-Wahlen in Österreich

Nach dem EU-Beitritt zu Jahresbeginn 1995 war Österreich mit 21 Abgeordneten im EU-Parlament vertreten, darunter waren mit Milan Linzer (ÖVP) und Karl Schweitzer (FPÖ) auch zwei Burgenländer. Die erste EU-Wahl in Österreich fand 1996 statt – damals außertourlich, ab 1999 wurde dann alle fünf Jahren gemeinsam mit den anderen EU-Staaten gewählt. Diese erste Wahl lockte mit fast 68 Prozent auch die meisten Wähler an die Urne, danach waren es immer unter 50 Prozent, 2019 waren es wieder knapp 60 Prozent. Die Wahlbeteiligung war bei den bisherigen Europawahlen durchgehend niedriger als bei Nationalratswahlen.

ÖVP fuhr 2019 Rekordergebnis ein

Der extreme Anstieg bei der Wahlbeteiligung um mehr als 14 Prozentpunkte führte vor fünf Jahren auch dazu, dass erstmals seit 1996 wieder eine Partei die Millionengrenze bei der Stimmenzahl durchbrach. Die ÖVP legte mit mehr als 1,3 Millionen Stimmen oder 34,5 Prozent ihr absolutes Rekordergebnis hin. Zuvor war ein siebenstelliges Ergebnis nur bei der ersten Wahl erreicht worden, von ÖVP, SPÖ und FPÖ.

SPÖ: 2004 Bundesländer-Rekord im Burgenland

Apropos Rekorde: In den Zahlen zu den bisherigen EU-Wahlen in Österreich taucht auch das Burgenland des Öfteren an prominenter Stelle auf. So wurde der höchste Stimmenanteil einer Partei in den Bundesländern im Burgenland registriert: Die SPÖ kam 2004 auf 43,6 Prozent. Beim niedrigsten Stimmenanteil von Parteien wird das Burgenland gleich dreimal genannt: FPÖ, Grüne und NEOS haben ihre Negativrekorde, was den Stimmenanteil in den Bundesländern angeht, im Burgenland verzeichnet.