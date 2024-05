Lisztzentrum bekommt neue Daueraustellung

Die neue Dauerausstellung wird auf einer Fläche von circa 100 Quadratmetern entstehen und von Christof Cremer künstlerisch gestaltet. Die Schau werde die Konzerttätigkeit von Franz Liszt beleuchten, kündigte Intendant und Kurator Eduard Kutrowatz an. Man habe das Thema „Das Konzert bin ich“ gewählt und die Reisetätigkeit des Komponisten von Weimar, Paris, Bayreuth und Budapest sei hier manifestiert. Es werde die große internationale Konzerttätigkeit Liszts mit dem Klavier im Zentrum dargestellt.

Eröffnung der neuen Konzertsaison im Oktober

Die Konzertsaison in Raiding wird am 11. Oktober mit dem „Liszt Festival“ und der Pianistin Kataryna Titova und dem Wiener KammerOrchester eröffnet. Ab dem Herbst setzt man in Raiding auf eine Neustrukturierung der Konzerte, die dann von Oktober bis Juni stattfinden werden. Dann fänden das ganze Jahr über Barocktage, Brass Festival, Summer Concerts, Family Days statt, zählte Kutrowatz auf. Man werde das Lisztzentrum das ganze Jahr bespielen.

20 Konzerte

Bis inklusive Juni 2025 stehen insgesamt 20 Konzerte auf dem Spielplan – von klassischer Orchestermusik, etwa mit dem Orchester Wiener Akademie, über Chorkonzerte mit dem Wiener Kammerchor und Cornelius Obonya, bis hin zu Klavierabenden und Blasmusik, darunter Franz Posch und seine Innbrüggler. Erklärtes Ziel ist es, die Musik in all ihren Facetten zu zeigen. Als Highlights nannte Intendant Johannes Kutrowatz etwa die Goldberg-Variationen von Bach im März 2025 mit „der Wahnsinnspianistin“ Sofia Gulyak und die Summer Concerts nächstes Jahr, die so das erste Mal stattfänden. Das neugestaltete Lisztzentrum wird im Frühjahr 2025 eröffnet.