Pflege bleibt Herausforderung

Pflege im Burgenland ist in vielen Bereichen Landessache – denn das Land gibt die Rahmenbedingungen klar vor: Pflege im Burgenland darf nur gemeinnützig sein. Kein Pflegeanbieter innerhalb des Burgenlandes darf profitorientiert arbeiten, wenn er finanzielle Unterstützung vom Land beziehen will. Das gilt ab 2029 – auch rückwirkend für alle Pflegeeinrichtung, die schon jetzt im Burgenland tätig sind – mehr dazu in Pflege: Burgenland knüpft Landesgelder an volle Gemeinnützigkeit.

Derzeit 307 betreuende Angehörige

Der Begriff Pflege ist breit gefächert. Dabei geht es nicht nur um die Pflege von Menschen in Heimen, sondern auch um die Hauskrankenpflege, das Modell der Anstellung von pflegenden Angehörigen, die Palliativversorgung, Pflegewohnhäuser und damit auch um die nötige Infrastruktur, etwa in Form der 71 Pflegestützpunkte. Die Sozialen Dienste Burgenland (SDB) betreiben derzeit vier landeseigene Pflegewohnhäuser in Bernstein, Neudörfl, Oberpullendorf und Rechnitz mit 325 Bewohnerinnen und Bewohnern. In der Hauskrankenpflege haben die SDB 177 Klientinnen und Klienten. Derzeit gibt es 307 betreuende Angehörige beziehungsweise Vertrauenspersonen.

Pflegekräfte gesucht

Auch die 24-Stunden-Pflege wird finanziell unterstützt. Dennoch: Pflegekräfte werden gesucht. Dazu gibt es mehrere Ansätze: Ein Projekt versucht, qualifizierte Arbeitskräfte aus Kroatien und Serbien für die 24-Stunden-Betreuung im Burgenland zu gewinnen und auszubilden – - mehr dazu in Land bildet Pflegekräfte aus Kroatien und Serbien aus. Außerdem würden bereits philippinischen Pflegekräfte im Burgenland ausgebildet, so Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) – mehr in Philippinische Pflegekräfte auf der Schulbank.z

Reaktionen:

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst bezeichnete das Burgenland als Vorreiter im Pflegebereich. Ziel sei es, eine würdige Betreuung für alle Burgenländerinnen und Burgenländer zu ermöglichen.

Um dem steigenden Bedarf im Pflegebereich künftig gerecht werden zu können, müssten strukturelle Maßnahmen umgesetzt werden, etwa eine ausreichende Zahl an Ausbildungsplätzen, so ÖVP-Pflegesprecher Thomas Steiner.