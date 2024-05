Sigleß: Weniger Windräder – mehr Strom

Direkt neben der S31 findet aktuell eine wahre Präzisionsarbeit statt: Die 18 Tonnen schweren und 150 Meter langen Rotorblätter werden Meter für Meter in die Luft gehoben und am Turm befestigt. Die vier neuen Windräder sollen künftig rund 13.000 Haushalte in der Region mit Strom versorgen. Für sieben andere Windräder hat es sich nach knapp 20 Jahren hingegen endgültig ausgedreht. Die sieben Anlagen seien in die Jahre gekommen, daher habe man sich entschieden, sie durch die vier neuen zu ersetzen, so EVN-Sprecher Stefan Zach.

Höhere und größer

Errichtet werden die 220 Meter hohen Anlagen von der EVN gemeinsam mit der Firma WEB aus Niederösterreich. Insgesamt erzeugt der neue Windpark mit vier Windrädern doppelt so viel Strom wie der alte mit sieben Windrädern. Das liegt daran, dass die neuen Anlagen deutlich höher und größer sind. „Das hat den Vorteil, dass die Windkraftanlagen deutlich mehr Wind ernten können, deutlich mehr Energie produzieren und dadurch deutlich mehr Ökostrom in das öffentliche Verteilernetz einliefern“, erklärte EVN-Projektleiter Daniel Rameder.

Alte Windräder werden recycelt

Aktuell stehen bereits drei der vier Windräder. Das vierte soll in den kommenden Wochen fertig aufgebaut werden. Die sieben alten Windräder sollen dann im Sommer abgebaut werden. Ihre Bestandteile würden, so weit das möglich sei, recycelt, so Zach. Die Stahltürme könne man auf jeden Fall sehr gut einem Recycling zuführen, aber man bemühe sich auch alle anderen Teile bestmöglich zu verwerten.

Erstes Windrad schon nächste Woche in Betrieb

Rund 30 Millionen Euro kostet das Projekt, das nun nach mehr als einem Jahr Bauzeit ins Finale geht. Das erste Windrad soll bereits nächste Woche in Betrieb gehen. Man hoffe, spätestens im Oktober ein Eröffnungsfest im neuen Windpark machen zu können, sagte Zach.