Kompetenzzentrum für Streuobstwiesen

Wiesen mit alten Obstbäumen prägten früher die hügelige Landschaft des Südburgenlandes, vor 70 Jahren gab es im Burgenland noch rund 13.000 Hektar Streuobstwiesen. Dieser Bestand hat sich bis heute auf rund ein Viertel reduziert.

Überalterte Bestände und Stress durch Klimawandel

Die Bestände im Burgenland seien überaltert, man habe in den vergangenen Jahrzehnten viel zu wenige Bäume nachgepflanzt, erklärte Brigitte Gerger vom Verein Wieseninitiative. Der Klimawandel mit den erhöhten Temperaturen und dem Trockenstress im Sommer sei ein zusätzlicher Faktor und mache den Bäumen sehr zu schaffen.

ORF

Der Verein Wieseninitiative berät die Eigentümer der Wiesen, das Bewusstsein steigt langsam, es werden wieder mehr Bäume gepflanzt. Doch es mangle ein bisschen am Wissen, etwa wie man einen Baum richtig pflanze oder was man mit den Früchten mache, so Gerger.

600.000 Euro für Kompetenzzentrum

An diesem Punkt wolle man mit dem Kompetenzzentrum ansetzen. Es soll im alten, jetzt leer stehenden Gemeindeamt in Burgauberg-Neudauberg eingerichtet werden. Das Gebäude wird innen und außen neu gestaltet. Die Kosten von rund 600.000 Euro übernimmt zum Großteil die Europäische Union. Burgauberg-Neudauberg ist aus Sicht des Bürgermeisters Wolfgang Eder (ÖVP) der ideale Standort. Man habe mehr als 80 Hektar Streuobstwiesen und sei diesbezüglich eine der größten Gemeinden. Man habe hier vor 30 Jahren die Wieseninitiative gegründet und habe jetzt dann neben dem Kindergarten und der Volksschule eine weitere Bildungseinrichtung.

ORF

Die Detailplanung ist abgeschlossen, demnächst beginnen die Umbauarbeiten. Man baue einen Schnapsbrennraum, einen Essigraum und eine große Seminarküche, so Gerger. Die Räume sollten für vielfältige Aktionen, Kurse und Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung stehen und jeder solle die Möglichkeit haben, sein Obst zu verarbeiten. Das Kompetenzzentrum soll Ende des Jahres eröffnet werden.