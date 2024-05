Polarlichter lassen Nachthimmel leuchten

Verantwortlich für das Phänomen sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. Derzeit erlebt die Erde laut dem Weltraumwetterprognosezentrum der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (NOAA) den ersten „extremen“ Sonnensturm seit 2003. Der Sonnensturm werde voraussichtlich über das Wochenende anhalten, hieß es.

Fotostrecke mit 10 Bildern Marlen Wohlmuth ORF/Barbara Marchhart ORF/Barbara Marchhart ORF/Barbara Marchhart ORF/Barbara Marchhart Marion Pfleger Christian Reumann Kerstin Kosky Mate Takacs Maximilian Fürnsinn

Polarlichter auch für kommende Nacht erwartet

In der vergangenen Nacht waren die Polarlichter über dem ganzen Burgenland zu sehen. Auch in der kommenden Nacht stehen die Chancen gut, das Spektakel zu beobachten. Wie GeoSphere Austria auf Facebook und Instagram dazu mitteilte, seien auch von Samstag auf Sonntag „recht gute Beobachtungsbedingungen für Polarlichter in Österreich zu erwarten“ – mehr dazu in Buntes Schauspiel über Österreich.