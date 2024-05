„Lange Nacht der Chöre“ feierte Premiere

Was alle Mitwirkenden am Mittwochabend gemeinsam hatten, war die Freude am miteinander Singen. Eröffnet wurde die „Lande Nacht der Chöre“ vom Chor Burgenland. Geleitet wurde der Chor von Angelika Berrini, der frisch gekürten Präsidentin des österreichischen Chorverbandes.

Dieser Beitrag begleitet die Sendung „Burgenland heute", 10. Mai 2024.